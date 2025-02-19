İşitme kaybı ve demans arasındaki kritik bağlantı! Uzmanlar uyardı

Bulgular, erken önlem almanın ve işitme kaybını ciddiye almanın, yaşlılık döneminde karşılaşılabilecek bilişsel sorunları önlemede büyük fark oluşturabileceğini gösterdi.

İŞİTME KAYBI VE DEMANS ARASINDAKİ BAĞLANTI

Bilim insanları, işitme kaybının demans gelişimi üzerindeki etkilerini araştırmakta.

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi 'nden Dr. Frank Lin, işitme kaybının demans riskini önemli ölçüde artırabileceğini belirtti.

Dr. Lin, "İşitme kaybı yaşayan bireylerde, demans gelişme riski daha yüksektir. Bu durum, işitme kaybının beyindeki bilişsel fonksiyonları nasıl etkilediğini anlamamızı gerektiriyor" dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE BULGULAR

Birçok bilimsel çalışma, işitme kaybı ve demans arasındaki bağlantıyı desteklemekte.

Lancet Neurology dergisinde yayımlanan bir çalışmada, orta yaşta işitme kaybı yaşayan bireylerde demans riskinin daha yüksek olduğu bulundu.

Oxford Üniversitesi 'nden Nörolog Dr. Gill Livingston, "İşitme kaybı, sosyal izolasyon ve yalnızlık gibi faktörlerle birleştiğinde demans riskini artırabilir. Bu nedenle, işitme sağlığını korumak, bilişsel sağlığı korumanın önemli bir parçasıdır" şeklinde açıklamada bulundu.

ERKEN ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ

Erken önlem almak, işitme kaybının demans üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmada büyük rol oynar.

Mayo Clinic'ten Nöroloji Uzmanı Dr. Ronald Petersen, "İşitme kaybı erken dönemde fark edildiğinde, işitme cihazları ve diğer müdahalelerle bilişsel fonksiyonların korunması mümkün olabilir. Erken teşhis ve müdahale, demans riskini azaltmada kritik öneme sahiptir" dedi.

İŞİTME SAĞLIĞINI KORUMA YÖNTEMLERİ

İşitme sağlığını korumak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.

Uzmanlar, düzenli işitme kontrollerinin yapılmasını ve gürültülü ortamlardan kaçınılmasını önerdi.

California Institute of Technology (Caltech) 'ten Dr. Emily Johnson, "Gürültülü ortamlardan kaçınmak ve düzenli işitme kontrolleri yapmak, işitme sağlığını korumak için önemlidir. Ayrıca, işitme cihazları kullanarak kaybı telafi etmek, bilişsel fonksiyonların korunmasına yardımcı olabilir" şeklinde tavsiyelerde bulundu.