İşitme kaybı yaşamı altüst ediyor! Uzmanlardan kritik uyarılar

İşitme kaybı, yalnızca kulakların sessizliğe gömülmesiyle sınırlı değil; beyin sağlığını tehdit ederek ciddi nörolojik sonuçlara yol açabildi.

Bilimsel araştırmalar, işitme kaybının bilişsel işlevlerde gerilemeye, sosyal izolasyona ve demans riskinde artışa neden olabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, erken teşhis ve modern tedavi yöntemlerinin bu kaosu önlemede kritik rol oynadı.

Nörobilimci Dr. Anu Sharma’nın liderliğinde yürütülen bir araştırma, işitme kaybının beyin ağlarındaki bağlantısallığı bozduğunu gösterdi.

İngiltere’deki Leeds Üniversitesi’nden nöropsikolog Prof. Dr. Akira O’Connor, işitme kaybının sosyal izolasyonu tetikleyerek bireylerin çevreden kopmasına neden oldu.

İşitme cihazları, yaşam kalitesini artırıcı bir çözüm sundu. Odyoloji uzmanı Dr. Sanjay Kumar, modern cihazların kullanıcı dostu olduğunu belirtti.

İŞİTME CİHAZLARININ GÜNLÜK YAŞAMDA DEVRİMCİ ETKİSİ

İşitme cihazlarının bilişsel düşüşü önlemede etkili bir çözüm sundu.

Dr. Frank Lin, “Tedavi edilmediği işitme kaybı, demans riskini artırabileceğini gösteriyor” sözlerini kullandı.

