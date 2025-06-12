İslam Memiş açıkladı! "Çok büyük olacak"

Küresel piyasalardaki belirsizlik sürerken, yatırımcıların kafası karışık. Altın düşüşte, Bitcoin rekor seviyelerde, dolar dalgalı. İslam Memiş ise yatırım yapmadan önce dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Euro’nun pahalı kaldığını belirten Memiş, Euro/TL fiyatlarının yüksek seyrettiğini ve Euro/dolar paritesinin 1,337 seviyelerinde olduğunu kaydetti. Bu nedenle şu an Euro ile yatırım yapmanın mantıklı olmadığını vurguladı.

3 bin 300 dolar civarında hareket eden ons altında dalgalanmanın süreceğini belirten Memiş, destek seviyesini 3 bin 287 dolar, direnç seviyesini ise 3bin 330 dolar olarak açıkladı. Yeni yatırım için beklemeyi önerdi.

GRAM ALTINDA DALGALANMA DEVAM EDEBİLİR

Gram altının 4 bin 165 TL seviyelerinde dengelendiğini söyleyen Memiş, son haftalarda yaşanan sert yükselişin ardından dalgalı seyrin devam edeceğini belirtti. Tepki alımlarına dikkat çekti.

"GÜMÜŞ HALA BEDAVA"

Memiş’e göre yatırım için gözden kaçan en önemli araçlardan biri gümüş. Gram fiyatı 41,45 TL seviyelerinde olan gümüşün, altına kıyasla hala çok ucuz olduğunu söyleyen uzman, altın/gümüş rasyosunun da bu durumu desteklediğini belirtti.

BİTCOİN'DE RİSKLİ BÖLGE UYARISI

Bitcoin’in 109-110 bin dolar bandında seyrettiğini belirten Memiş, bu seviyelerin yeni yatırımcılar için riskli olduğunu ifade etti. Fiyatın 99.500 dolar altına düşmesi durumunda ise alım fırsatının doğabileceğini söyledi.

TEMMUZ UYARISI

İslam Memiş, bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (FED) verilerine dikkat çekerek, Temmuz ayında olası bir faiz indiriminin küresel piyasaları ciddi şekilde etkileyebileceğini öngördü. “Önümüzdeki 2 ay içinde çok büyük gelişmeler olabilir, yatırımcılar hazırlıklı olmalı” dedi.