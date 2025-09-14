İslam Memiş gram altın için tarih verdi! Yeni rekor geliyor

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel YouTube kanalında yaptığı son değerlendirmede 'altın'a ilişkin öngörülerini paylaştı.

"PAZARTESİYİ BIRAK, ÇARŞAMBAYA BAK"

Memiş, Fed’in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına dikkat çekerek, sosyal medyada dolaşan söylentilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Memiş “Pazartesi günü şu olacak, bu olacak diye yaygara yapıyorlar. Hiçbir şey olmayacak. Türkiye zor bir süreçten geçiyor ama piyasalarda belirleyici olan Fed’in çarşamba açıklayacağı faiz kararı olacak. Panik yapmayın, puslu hava geçecek.” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN İÇİN TARİH VERDİ

Gram altındaki kritik seviyeleri de paylaşan Memiş, tarih vererek altın yatırımcılarını sevindirdi. Memiş "Gram altında 4.900 TL’nin altına sarkmalarda 4.850 ve 4.800 TL seviyeleri fırsat olabilir. Bu yıl için artık 5.000 TL kapısı çalındı. Biz 2026’ya odaklandık. Gram altında 6.000 TL, devamında 6.350 TL seviyeleri hedefimiz. Ons altında ise 4.000 ve 4.250 dolar seviyelerini bekliyoruz." dedi.

"PANİKLE ALTIN ALMAYIN..."

Yatırımcıların sakin olması gerektiğini vurgulayan Memiş, elinde altın olanların kasıma kadar beklemesi gerektiğini vurguladı. "Eline yeni para geçenler için de fırsatlar gelecek." vurgusu yapan memiş "Panikle, korkuyla altın almayın. Kar satışları mutlaka olacaktır. Her zirveden sonra teknik bir düzeltme gelir. O düşüşleri fırsat olarak değerlendirin. Sabreden kazanacak.” değerlendirmesi yaptı.