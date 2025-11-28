Asgari ücret–enflasyon makası giderek açılıyor. Açlık sınırı 29 bin 828 TL. Yolsulluk sınırı ise 100 bin TL'ye dayandı. Artan enflasyon, hemen her gün gelen zamlar aldıkları 22.104 TL asgari ücretle yaşamaya çalışan milyonlarca çalışanı isyan ettirmeye devam ediyor. Vatandaşların gözü 2026 asgari ücret zammında.

Ekonomi uzmanı İslam Memiş asgari ücrette beklentileri aşağı çeken bir çıkış yaptı. Memiş’in açıklamaları, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında yapacağı kritik toplantı öncesinde gündemi hareketlendirdi.

Daha önceki yıllarda yaptığı isabetli tahminlerle bilinen Memiş, yeni yılda gelecek zammın “beklenenden çok daha düşük” olacağını iddia etti.

'ZAM EN FAZLA YÜZDE 22 OLUR'

İslam Memiş, kişisel YouTube yayınında asgari ücrete ilişkin görüşlerini aktararak, hükümetin 2026 için yüzde 20–22 bandında bir artış yapacağını öngördü. Memiş, bu oran dışında ek bir düzeltme ya da ilave artış beklemediğini de vurguladı.

Memiş’in verdiği rakamlara göre:

- Yüzde 20 zam → 26.400 TL

- Yüzde 22 zam → 26.966 TL

Bu durumda net asgari ücret 27 bin liranın altında kalacak.

İslam Memiş, yaptığı değerlendirmede, 26–27 bin TL seviyesinin Türkiye’de hızla yükselen temel yaşam maliyetleri karşısında yetersiz kaldığını söyledi. Memiş’e göre bu seviyedeki ücret zammı, 2026 yılı için vatandaşların alım gücünü artırmaya yetmeyecek.

Öte yandan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında toplanacak. Milyonlarca çalışan, hükümetin enflasyon ve maliyet hesaplamalarına göre açıklayacağı nihai rakamı bekliyor.