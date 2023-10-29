İsmail Kartal maç sonunda isyan etti: Allah aşkına yeter artık!

5-0'lık Pendikspor galibiyetinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın hedefinde maçın hakemi vardı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsmail Kartal maç sonunda isyan etti: Allah aşkına yeter artık!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Pendikspor karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin ardından çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

ÇOK DÜŞÜNDÜRÜCÜ
Tecrübeli hoca; karşılaşmanın son anlarında Ferdi'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon ile ilgili tepkisini dile getirip, "Maçın skoru 5-0 ama ne verilmesi gerekiyorsa verilir. Penaltı almamız için daha ne olacak? Allah aşkına diyorum bak Allah aşkına... Bize de rakiplerimize de net olsunlar, dürüstçe ne görüyorlarsa çalsınlar. 5-0 kazandık, ama oradaki penaltının verilmemesi çok düşündürücü" dedi.

BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM!

Sakatlıklar ile ilgili de konuşan İsmail Kartal, "1. dakikada 2 sakat veriyoruz. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Hiç de tahmin etmeyeceğimiz oyuncular. Bunu anlayamıyorum, çözemiyorum. Bir şanssızlık, bir terslik var. Çok şükür ki bir şekilde maçları kazanıyoruz. Samet'in çok bir şeyi yok. Kramp girmiş. Tedbir amaçlı. Becao 'Hafif ağrım var' dedi. Tedbir amaçlı oyuna almadım. Fred'in durumu belli değil. Yarın belli olacak." açıklamasını yaptı.

TRABZONSPOR İYİ TAKIM
İsmail Kartal son olarak Süper Lig'in 11. haftasında oynayacakları Trabzonspor karşılaşması için şunları söyledi: "Trabzonspor takımı, iyi bir takım. Yeni hocaları geldi. Sonuçta bizde öncelik hangi oyuncularımız sağlıklı, hangi planı yapacağız. Hemen bu gece buna yoğunlaşacağım."

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