İsmail Kartal tercihini yaptı. Transferi veto etti

Suudi Arabistan takımı Al Ittihad'ın geçtiğimiz temmuz ayında Celtic'ten transfer ettiği Portekizli kanat oyuncusu Jota'nın takımdan gönderilmesi gündeme geldi. Yabancı kontenjanı sınırına takılan 24 yaşındaki futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılmaya başlansa da bu transferin gerçekleşmesi kolay görünmüyor.



İskoç basınından Football Scotland'ın haberine göre; Jota'nın sarı lacivertli takıma kiralanma ihtimali oldukça düşük.

Haber detayında ise Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Portekizli futbolcuyu transfer etmek yerine Joshua King'i kadroda tutmayı tercih ettiği belirtildi.

Al Ittihad formasıyla 5 maçta sonrada oyuna giren ve 133 dakika saha kalan Jota, 1 kez fileleri havalandırırken asist yapamadı.