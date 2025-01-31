İsmail Saymaz'dan İmamoğlu'nun ifadesi öncesi flaş iddialar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün 2 soruşturmada ifade verecek. İmamoğlu'nun "Akın Gürlek'e yönelik tehdit ve hedef gösterme" ve "bilirkişiyi hedef gösterme" iddialarıyla hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında Çağlayan Adliyesi'de ifadesi alınacak.

İMAMOĞLU'NUN İFADESİ ÖNCESİ FLAŞ İDDİALAR

Ekrem İmamoğlu'nu hakkında jet hızıyla başlatılan soruşturmalarda çok önemli iki gelişme yaşandı.

Halk TV'nin haberine göre, İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilerde; İmamoğlu'nun ifade vermesine saatler kala ifadesini alacak savcı değiştiği ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in ise hafta içinde izne çıktığını iddia etti.