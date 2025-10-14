İsrail'in spor organizasyonlarından men edilmesine yönelik uzun bir süredir çeşitli platformlarda sesini duyuran İspanya'ya seyirci yasağı getirildi.
Bu hafta İspanya takımlarının İsrail temsilcileriyle oynayacakları Avrupa organizasyonlarındaki basketbol maçlarının güvenlik tedbiri açısından seyircisiz oynanmalarına karar verildi.
Bu karar neticesinde, BKT EuroCup'ta BAXI Manresa-Hapoel Jerusalem ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki Tenerife-Bnei Herzliya ile EuroLeague’de Valencia-Hapoel Tel Aviv karşılaşmalarına seyirci alınmayacak.