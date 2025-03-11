İSPARK'a ait otoparkı su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı

Kaynak: AA / ANKA

İstanbul İSPARK'a ait 4 katlı kapalı otoparkın zemin katını su bastı. Görevliler suyun tahliyesi için çalışma yaparken sürücüler ise zor anlar yaşadı.

İstanbul Bayrampaşa'da İSPARK'a ait 4 katlı kapalı otoparkın zemin katını su bastı. İstanbul Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'ndeki İSPARK'a ait 4 katlı Arda Turan Spor Kompleksi Katlı Otopark'ın zemin katını henüz belirlenemeyen nedenle su bastı.

SU SEVİYESİ 10 SANTİMETREYİ GEÇTİ

Yaklaşık 10 santimetreye ulaşan su seviyesi nedeniyle otoparkta araçlarıyla ilerleyen sürücüler zorluk yaşadı. Görevliler suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Öte yandan, bir araç sürücüsünün biriken suda ilerlemeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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