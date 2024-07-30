Isparta'da 20 yaşındaki kız babasını öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Isparta'da 20 yaşındaki kız babasını öldürdü

Isparta'da baba ile kızı arasında çıkan kavgada, 20 yaşındaki genç kız babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

20 yaşındaki kız babasını öldürdü

Olay, dün gece saatlerinde Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, D.Z. (20) ile babası Osman Z. (49) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Z., babasını bıçakla göğsünden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Osman Z., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası D.Z. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw257204-01-1.jpg

İlgili Haberler
Isparta'da gölete giren 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Isparta'da gölete giren 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Isparta'da tartıştığı babasını satırla öldüren kişi tutuklandı
Isparta'da tartıştığı babasını satırla öldüren kişi tutuklandı
Son Haberler
Samsun'da 200 litre etil alkol ele geçirildi Gündem
Samsun'da 200 litre etil alkol ele geçirildi
Milli Takımın rakibinde doping depremi Spor
Milli Takımın rakibinde doping depremi
Instagram'ın meşhur özelliği sonunda Whatsapp'ta Teknoloji
Instagram'ın meşhur özelliği sonunda Whatsapp'ta
Sosyal medyada sahte diploma satıyorlar! ‘KPSS’ye gir, vize başvurusu yap’ reklamıyla müşteri arıyorlar Gündem
Sosyal medyada sahte diploma satıyorlar! ‘KPSS’ye gir, vize başvurusu yap’ reklamıyla müşteri arıyorlar
Yılancı Osman'ı koynunda beslediği yılanlar ısırdı! Şov yaparken... Gündem
Yılancı Osman'ı koynunda beslediği yılanlar ısırdı! Şov yaparken...
Çin'i sel vurdu. 7 ölü 3 kayıp Dünya
Çin'i sel vurdu. 7 ölü 3 kayıp
Aydınlatma direğinden elektrik akımına kapıldı. Yine elektrik yine facia Gündem
Aydınlatma direğinden elektrik akımına kapıldı. Yine elektrik yine facia