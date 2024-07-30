Isparta'da 20 yaşındaki kız babasını öldürdü

20 yaşındaki kız babasını öldürdü

Olay, dün gece saatlerinde Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, D.Z. (20) ile babası Osman Z. (49) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Z., babasını bıçakla göğsünden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Osman Z., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası D.Z. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.