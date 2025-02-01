Isparta'da 38 yıl hapisle aranan firari yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Isparta'da 38 yıl hapisle aranan firari yakalandı

Isparta'da 12 farklı suçtan 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, hakkında 12 farklı dosyadan "Başkalarına Ait Banka Hesaplarıyla İlişkilendirilerek Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma" suçundan 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.U., Yalvaç ilçesinde saklandığı adreste tespit edilerek yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme süreci tamamlanan R.U., Yalvaç T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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