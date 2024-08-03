Isparta'da kaza yapıp kontrolden çıkan motosiklet iki kadına çarptı

Kaynak: DHA
Isparta'da kaza yapıp kontrolden çıkan motosiklet iki kadına çarptı

Isparta'da otomobil ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletin çarptığı 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kontrolden çıktı kadınlara çarptı

Isparta Piriahmet Mahallesi'nde meydana gelen kazada, dönüş yapan araca çarpan motosiklet kontrolden çıktı. Yol kenarında yürüyen kadınlara çarptı.

Emre Ç.'nin kullandığı 32 AEJ 193 plakalı motosiklet ile M.E.S.'nin kullandığı 35 BIM 009 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürücü motosikletin kontrolünü kaybetti ve havaya uçtu. Motosiklet de yol kenarında yürüyen iki kadına çarptı.

Kazada sürücü Emre Ç. ile motosikletin çarptığı kişilerden 1'i yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk tedavileri yapılan yaralılar hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki motosiklet ile yola çıkan otomobilin çarpıştığı, kontrolden çıkan motosikletin kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptığı, sürücünün ise savrulduğu görüldü.

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