Isparta'da park halindeki otomobil alev aldı! Geriye demir yığını kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Isparta'da park halindeki otomobil alev aldı! Geriye demir yığını kaldı

Isparta'da park halindeki bir otomobilin motor bölümünde başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Gülistan Mahallesi 2818 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Deregümülü'ye ait 32 AD 266 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, otomobilin bir kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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