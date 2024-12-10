Isparta’da TIR ile otomobil çarpıştı. Yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde Eğirdir ilçesinin Ağılköy köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. (32) yönetimindeki otomobil, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Hamdi D. (46) idaresindeki tırla çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Mustafa B., otomobilde yolcu olarak bulunan Yılmaz B. (59) ve tır sürücüsü Hamdi D. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.