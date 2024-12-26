Isparta'da yaralı kızıl şahin ekiplere emanet

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik yaptığı çalışmalarda Gelendost ilçesinin Hacılar köyünde doğada kanadına darbe alarak yaralanan bir Kızıl Şahin'i buldu.

Yaralı kuş, güvenli bir şekilde muhafaza altına alınarak tedavi edilmek üzere Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Burada tedavi edilen Kızıl Şahin, en kısa sürede doğaya kazandırılacak.

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Isparta İl Jandarma Komutanlığı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre ortamı için çalışmalarına devam edeceğini ve doğal yaşamı koruma adına gösterilen hassasiyeti sürdüreceğini belirtti.