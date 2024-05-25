Isparta’da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Olay, Emre Mahallesi'nde 123. Cadde üzerinde vuku buldu. Alınan bilgilere göre, 32 PA 046 plakalı bir hafif ticari araç ile 'U' dönüşü yaparak caddeye giren Abdurrahman Özkan yönetimindeki 32 ZF 0238 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak bir ağaca çarparak durabildi. Hafif ticari araç ise, cadde kenarında park edilmiş 32 HK 660 plakalı başka bir otomobile çarptıktan sonra durabildi.

Kazada, 32 PA 046 plakalı araçta bulunan Kenan H., Ramazan K., İsmail A., Mehmet T., Remzi O. ve 32 ZF 0238 plakalı araçta bulunan Abdurrahman Özkan ile Sevim Ö. yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk yardımının ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesi'ne taşındı.

Kazada ağır yaralanan Abdurrahman Özkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen Isparta Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde yaşanan bu üzücü kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Kayıtlarda, hafif ticari aracın ve caddeye giriş yapan otomobilin çarpıştığı, otomobilin çarpmanın etkisiyle savrularak bir ağaca çarptığı görülüyor. Ardından hafif ticari aracın, park halindeki bir otomobile çarptığı anlar da kameralara yansımış.

Bu arada, kaza hakkında resmi bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.