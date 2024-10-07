İsrail AA kameramanını öldürdü. Kardeşi saçlarından tanıyabildi

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar giderek şiddetleniyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda Anadolu Ajansı (AA) serbest kameramanı Hasan Hamad hayatını kaybetti. Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evine düzenlenen İsrail bombardımanında yaşamını yitiren Hasan Hamad'ın naaşı ve basın yeleği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne getirildi.

Filistinli gazeteci Hasan Hamad'ın erkek kardeşi Muhammed Hamad, İsrail tanklarının hareketini görüntülemek üzere kendisinin yanına gelen kardeşini, saldırı sonrası vücut bütünlüğünün bozulması nedeniyle ancak saçlarından tanıyabildiğini dile getirdi.

Muhammed Hamad, kardeşinin dünden beri İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıları aktarmak için görevinin başında olduğunu söyledi.

175 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gazeteci Hasan Hamad'ın Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evine düzenlenen İsrail bombardımanında hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısının 175'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve medyayla ilgili uluslararası kuruluşlara "Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.