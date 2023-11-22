İsrail Gazze’de mülteci kampını vurdu: 4 ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Maghazi Mülteci kampına düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

KAYNAK: AA
İsrail Gazze’de mülteci kampını vurdu: 4 ölü

İsrail, Hamas ile varılan esir anlaşması kapsamında verilecek 4 günlük insani aranın yürürlüğe girmesine saatler kala sivil yerleşim bölgesini hedef aldı. İsrail ordusu bugün Deir el-Balah kentinde yer alan Maghazi Mülteci Kampı’nı hedef aldı. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. Sivil savunma ekipleri ve çevredekiler enkaz altında kalanları çıkarmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Saldırı nedeniyle bölgeden dumanlar yükselirken, büyük yıkım meydana geldi.

SALDIRLAR GÜNEYDE TAMAMEN DURACAK

İsrail ile Hamas 4 günlük insani ara ve esir takası üzerinde anlaşmaya varmıştı. Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Ebu Merzuk, insani aranın yarın yerel saatle 10.00'da başlayacağını açıklamıştı. İnsani ara kapsamında yüzlerce insani yardım, tıbbi ve yakıt taşıyan tır Gazze'ye girecek. İsrail Gazze Şeridi'nin güneyinde tüm hava saldırılarını durduracak, kuzeyde ise saat 10.00-16.00 arasında günde 6 saat boyunca hava operasyonu gerçekleştirmeyecek.

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