İsrail Gazze’de sivillerin sığındığı okulu vurdu! Ölüler var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bulunan Safad Okulu'na gerçekleştirdiği hava saldırısında 11 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze'deki saldırılarını yoğunlaştırırken, özellikle sivillerin sığındığı yerleri hedef alarak ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Yerinden edilen milyonlarca sivil, bombardımandan korunmak amacıyla okullara sığınmış durumda, ancak İsrail bu kez sığınak olarak kullanılan bir okulu vurdu.

Al-Zeitoun mahallesinde yer alan Safad Okulu'na yapılan hava saldırısı sonucunda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, saldırıya ilişkin olarak okulun "Hamas tarafından komuta ve kontrol merkezi" olarak kullanıldığını öne sürdü.