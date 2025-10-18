İsrail'in, Gazze'de sağlanan ateşkesi 47 defa ihlal ettiği ve bu saldırılarda 38 Filistinlinin öldüğü, 143 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden gerçekleştirilen yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasının imzalanmasından bu yana 47 ihlal gerçekleştirdiği belirtildi.

"İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR"

"Sivillere doğrudan ateş açma, bombalama ve pek çok kişiyi alıkoyma" şeklinde gerçekleşen ihlallerle İsrail'in, ateşkesi ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğinin altı çizildi.

Bu ihlallerde yerleşim yerlerinin dışına konuşlandırılmış askeri araçlar, tanklar, sensörler ve uzaktan kumandalarla donatılmış vinçler ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı dile getirildi.

Gazze'nin tamamında bu ihlallerin yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in saldırıları durdurma taahhüdüne uymadığı ve Filistin halkını katletme ve terörize etme politikasını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, ateşkesin ilanından bu yana devam eden bu ihlaller nedeniyle 38 kişinin öldüğü, 143'ünün yaralandığı belirtildi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim tarihinde Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim tarihinde devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.