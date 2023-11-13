İsrail güçleri Batı Şeria'da 50 Filistinliyi gözaltına aldı

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 2 bin 520'ye yükseldi.

KAYNAK: AA
İsrail güçleri Batı Şeria'da 50 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 50 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu operasyonlarda, 50 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, gözaltına alınanların El Halil, Kudüs, Ramallah, Eriha, Nablus, ve Cenin kentlerinden olduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 2 bin 520'ye çıktığı kaydedildi.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlilere karşı gözaltı operasyonları yürütüyor.

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