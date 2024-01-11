İsrail Han Yunus ve Refah’ı vurdu: 12 ölü

Kaynak: İHA
İsrail Han Yunus ve Refah’ı vurdu: 12 ölü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’a gerçekleştirdiği saldırıda 7, Refah’a yönelik saldırısında ise 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılar 97. gününde devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un batısında Ebu Namus ailesine ait evi gece saatlerinde hedef aldı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 Filistinli yaşamını yitirdi, 25 Filistinli yaralandı. İsrail ordusu, “güvenli bölge” olarak değerlendirdiği Refah kentini de vurdu. Yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir noktaya düzenlenen saldırı sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

SOYKIRIM DAVASI BAŞLAYACAK

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'in Gazze’deki faaliyetlerinin “soykırım” suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine yönelik 2 gün sürecek duruşmaları, bugün yerel saatle 10.00’da Hollanda’nın Lahey kentinde başlayacak.

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