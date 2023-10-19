İsrail ordusu Mülteci Kampı’nda ki 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu Batı Şeria’da bulunan Nur Şems Mülteci Kampı’nda 4 Filistinliyi öldürdü.

KAYNAK: AA
İsrail ordusu Mülteci Kampı’nda ki 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu Batı Şeria’nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Konuyla alakalı Filistin Sağlık Bakanlığı yazılı bir açıklama yayınladı. Bakanlık yaptığı açıklama da hayatını kaybeden Filistinlilerin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Edinilen bilgilere göre İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Tulkerim kenti yakınlarındaki Nur Şems Mülteci Kampı'nda saldırı gerçekleştiriyor.

7 Ekimden beri Batı Şeria’da öldürülen Filistinlilerin sayısı 73’e yükseldi.

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