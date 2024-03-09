İsrail sivillerin sığındığı evleri hedef aldı. 14 ölü

Kaynak: İHA
İsrail sivillerin sığındığı evleri hedef aldı. 14 ölü
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin saldırılardan korunmak için sığındığı evlere gerçekleştirdiği saldırılarda 14 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, Ramazan ayına saatler kala Gazze Şeridi’nde sivilleri hedef almayı sürdürüyor. İsrail güçleri, 30 bin 960 kişinin yaşamını yitirdiği, 72 bin 524 kişinin de yaralandığı saldırılara her geçen saat bir yenisini daha ekliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Qarara kasabasında birden fazla eve hava saldırısı yaptı.

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Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 14 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda Filistinli yaralandı.

Büyük yıkıma yol açan saldırılarda, bir bölge sakini, ambulansların ulaşamadığı bölgede 4 cansız bedenin eşek arabalarıyla taşındığını belirtti. Bölge sakini ayrıca, enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğunu aktardı.

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