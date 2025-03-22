İsrail vuruyor, Gazze’de can kaybı artıyor

Kaynak: İHA
İsrail vuruyor, Gazze’de can kaybı artıyor

İsrail'in düzenlediği saldırılarda 128 kişinin hayatını kaybetmesi ve önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazında 2 kişinin cansız bedenine çıkarılmasıyla Gazze'de toplam can kaybı 49 bin 747'ye çıktı.

İsrail'in son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 128 kişinin hayatını kaybetmesi ve önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaşılması sonucu Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 49 bin 747'ye yükseldi.

İsrail'in ateşkesi bozarak saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail'in saldırıları nedeniyle son 48 saatte 128 kişi hayatını kaybetti, 263 kişi yaralandı. Ayrıca daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 747'ye, yaralıların sayısı ise 113 bin 213'e yükseldi.

Son Haberler
Kastamonu'da kar esareti... 8 köy yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu'da kar esareti... 8 köy yolu ulaşıma kapandı
Ordu’da yangın paniği! Küle dönen evden son anda kurtuldular
Ordu’da yangın paniği! Küle dönen evden son anda kurtuldular
Kurtlara tek başına meydan okudu
Kurtlara tek başına meydan okudu
Trump açıkladı! Uzayda mahsur kalan astronotlarla ilgili önemli gelişme
Trump açıkladı! Uzayda mahsur kalan astronotlarla ilgili önemli gelişme
IOC tarihinin ilk kadın başkanı seçildi!
IOC tarihinin ilk kadın başkanı seçildi!