İsrail yine mülteci kampı vurdu. 100'den fazla ölü var

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişinin öldüğü bildirildi.

KAYNAK: AA
İsrail yine mülteci kampı vurdu. 100'den fazla ölü var

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin sona ermesinin ardından bölgeden bombardıman sesleri yükseliyor. İsrail güçleri saldırılarını Gazze’nin kuzeyinde yoğunlaştırdı. Bölge jetler ve topçu atışlarıyla vuruluyor.

İsrail güçleri Cebaliye Mülteci Kampı’na yönelik hava saldırısı düzenledi. Filistin resmi ajansı Wafa’da yer alan habere göre, öğle saatlerinde gerçekleşen saldırıda 100’den fazla can kaybı var.

Ajans, saldırıda onlarca kişinin de yaralandığını ve enkaz altında kalanlar olduğunu da yazdı.

HAVA SALDIRISININ ARDINDAN TOPÇU ATIŞI

Ateşkesin sona ermesinin ardından İsrail’in saldırıları aralıksız sürüyor. Mülteci kampına yönelik gerçekleştirilen hava saldırısının ardından, bölgeden topçu atışı sesleri yükselmeye başladı.

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