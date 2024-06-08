İsrail yine mülteci kampını vurdu: 80 ölü

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta bölgesine eş zamanlı şekilde yoğun saldırılar düzenlerken, saldırılarda şu ana kadar 80 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, sağlık ekipleri, ambulans ve acil durum sisteminin Gazze'nin orta bölgesine düzenlenen saldırılarda yaralananların Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledilmesine yönelik gelen çağrılara yanıt veremediğini ifade etti.

Açıklamada İsrail'in, yakıt ve yedek parça girişini engellemesi ve 130 ambulansı hedef alıp onlarca ambulansın saldırı bölgelerine ulaşmasına izin vermemesi nedeniyle Gazze'de acil durum sisteminin kasten baltalandığına değinildi.

4 ESİRİN KURTARILDIĞI DUYURULDU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.