İsrail’de Mülteci Kampı’na baskın: 2 ölü

İsrail güçlerinin Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı’na baskın düzenledi. Hamas ve sağlık görevlileri tarafından yapılan açıklamalarda, baskında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Görgü tanıkları ise, baskın sırasında çatışmaların saatlerce sürdüğünü aktardı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, baskında bilgisayarlar ve gözetleme kameralarıyla donatılmış merkezin dağıtıldığı aktarıldı. Açıklamada, 1 İsrail askerinin çatışmada hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

Hamas, hayatını kaybeden Filistinlilerden birinin Hamas üyesi 21 yaşındaki Osaid Abu Ali olduğunu, diğer Filistinlinin ise 32 yaşındaki Abdel-Rahman Abu Daghash olduğunu açıkladı.



"AMBULANSLARI VİDEOYA ALMAK İÇİN ÇATIYA ÇIKTI"

Daghash’ın ailesi, Daghash’ın neler olduğunu görmek için çatıya çıktığı sırada vurulduğunu ifade etti. Daghash’ın kardeşi Mo'men Abu Daghash, "Ambulansları videoya almak için çatıya çıktı. Bakma şansı bulamadı ve keskin nişancı onu hedef aldı. Onun bu işle hiçbir ilgisi yok, çocukları var ve karısı da doğum yapmak üzere" dedi.