İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Suriye ve İsrail arasındaki tampon bölge olan Golan Tepeleri'ne giderek fotoğraf çekildi. Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de eşlik ettiği belirtildi.

KRİZ HABERİNİN ARDINDAN GOLAN'A GİTTİ

Netanyahu'nun, İsrail ile Suriye arasında yeni bir güvenlik anlaşması için yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiği yönündeki haberlerin ardından Golan Tepeleri'ne gitmesi dikkat çekti.

SURİYE KINADI

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Golan Tepelerine Netanyahu tarafından yapılan ziyareti kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan, Savunma ve Dışişleri bakanları ile bazı yetkililerin Suriye'nin güneyine düzenlediği ziyaretin Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğu ifade edildi.

"İSRAİL'İN GOLAN'DA ATTIĞI ADIMLAR HÜKÜMSÜZ"

Suriye'den yapılan açıklamada, Netanyahu'nun yeni bir girişim ve işgalin saldırgan politikalarının bir parçası olduğu, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla da çeliştiği kaydedildi. İsrail'in Golan'da attığı tüm adımların hukuken hükümsüz olduğu vurgulanırken, İsrail işgal güçlerinin tüm Suriye topraklarından çekilmesi talebi yinelendi.

Suriye, uluslararası topluma da seslenerek İsrail'in uygulamalarının karşısında durma çağrısı yaptı. Açıklamada işgal güçlerinin 1974 Ayrıştırma Anlaşması'na uygun biçimde tamamen geri çekilmesinin sağlanması gerektiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca Suriye'nin topraklarının tamamını geri alana kadar haklarından vazgeçmeyeceği ve egemenliğini savunmayı sürdüreceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından tampon bölge olan tampon bölge İsrail tarafından işgal edilmişti.