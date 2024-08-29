İsrail'in Batı Şeria'daki baskını devam ediyor

İsrail Ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'da da hem sivilleri hem de şehrin alt yapısını hedef alarak yerleşim yerlerini hedef alması devam ediyor. Batı Şeria'daki Tubas, Tulkerim ve Tubas'taki mülteci kamplarına baskını devam ediyor.

Tulkerim'de Nur Şems mülteci kampına buldozerler ile giren İsrail Ordusu altyapı ve yerleşim yerlerini hedef alırken askerler de diğer yandan evlere baskın düzenleyerek yerleştirdikleri bombalar ile patlatma görüntüleri yayınlandı.

Gazze'deki can kaybı bugüne kadar 40 bini aşarken Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail Ordu güçlerinin saldırıları sonucunda 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 662'ye yükseldi.