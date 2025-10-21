BARAN YALÇIN - ÖZEL HABER - YENİÇAĞ

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, 19 Ekim 2025 tarihinde yapılan KKTC seçimlerini Tufan Erhürman’ın kazanması sonrası KKTC ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Sn. Erhürman’ı kutluyorum” diyen Yaycı, seçimi kazanan Erhürman’ın “Türkiye Cumhuriyeti ile koordineli hareket edeceğim” sözlerine vurgu yaparak bu sözlerin çok önemli olduğunu ifade etti.

Yaycı, Erhürman için, “Mavi Vatan’a ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki haklarına sahip çıkacağını belirtmesini özellikle umuyor, bekliyorum” dedi.

Öte yandan Yaycı, Mavi Vatan ile ilgili Erhürman’a tavsiyelerde bulundu. İsrail’in Kıbrıs üzerinde planları olduğunu vurgulayan Yaycı, Erhürman’ı uyardı.

“KKTC’Yİ YÖNETENLER MAVİ VATAN'A ÖNEM VERİRLERSE KENDİLERİ KAZANIRLAR”

Yaycı, Mavi Vatan ile ilgili, “KKTC’yi yönetenler Mavi Vatan'a önem verirlerse kendileri kazanırlar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığı ve gücüyle Mavi Vatan'dan faydalanmaları mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı ve gücü olmadığı sürece, KKTC’nin değil Mavi Vatan’dan, kara vatanından bile bir kazanç sağlaması mümkün değildir. Çünkü Rum ve Yunan ikilisinin KKTC’yi yutma niyetleri çok açıktır” sözlerini sarf etti.

“TÜRKLERİ ADADAN ÇIKARMA NİYETİNDELER”

“İsrail’in 1917 yılında Samuel Williams’ın yayınladığı haritada Kıbrıs’ın vadedilmiş topraklar sınırları içerisinde gözüktüğü çok nettir” diyen Yaycı, Yahudi, Yunan ve Rumların Türkleri adadan çıkarma niyetinde olduklarını belirtti.

Yaycı, “Kıbrıs'a yönelik niyetleri sadece KKTC’de değil GRKY’de de vardır. Ancak Yunan-Yahudi planında, Türklerin yerleştikleri alandaki arazilerin ve mülklerin İsrail tarafından alınması ve adanın Türksüzleştirilmesi, Türklerin yerine de Yahudilerin gelmesini öngören bir plan vardır.

"NİYETLERİ TÜRKSÜZ BİR KIBRIS, TÜRKİYESİZ BİR DOĞU AKDENİZ'DİR"

1950’lerde ortaya konulan bu plan, bugünlerde iyice yürürlüktedir. O yüzden buna çok dikkat etmek lazımdır. Akdeniz’de Yunan-Rum-İsrail üçlüsünün Türkiye’yi köşeye sıkıştırma girişimleri vardır. Bu köşeye sıkıştırma girişimleri bugün değildir sadece. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gücü sayesinde bu planların hiçbir tanesine taviz vermemiştir. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem KKTC’de hem Doğu Akdeniz’de dimdik ayakta olmalıdır. Duruşundan taviz vermemelidir. Duruşundan taviz vermesi surda bir gedik anlamına gelir. Şunu unutmamak lazım; Yunan-Rum-İsrail üçlüsünün niyeti Türksüz bir Kıbrıs, Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz’dir” ifadelerini kullandı.