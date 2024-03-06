İSTANBUL 13. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 06 Mart 2024 / 00:01

DOSYA NO : 2017/737

MÜŞTEKİ : AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

VEKİLİ : Av. SUNA TAŞTEKİN

SANIK : BÜLENT MİNNET (T.C. Kimlik No: 619*****498)

DAVA : İtina Mimarlık İnşaat Kozmetik ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi yetkilisi sanığın Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Yenibosna Şubesisine ait 18.10.2017 keşide tarihli 43.800,00-TL bedelli 3329467 seri nolu çekin karşılıksız olması nedeniyle5941 sayılı yasaya göre çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan men edilmesi ve 5941 sayılı çek kanunun 5/1 maddesi uyarınca cezalandırılması talep ve dava edilmektedir.

CMK'nun 195 ve İİK'nun 349/5 maddeleri uyarınca mazeretiniz olmadığı halde duruşmada bizzat hazır bulunmadığınız veya müdafi göndermediğiniz taktirde, yokluğunuzda duruşma yapılarak yargılamaya devam edileceği, muhakemenin gıyabınızda görülerek yokluğunuzda karar verileceği tebliğ ve ilan olunur.

DURUŞMA GÜNÜ : 06.06.2024

SAAT : 10:50