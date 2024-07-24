İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 / 00:01

İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2020/589 Esas

KARAR NO : 2024/227

Mahkememizin 2020/589 E. sayılı dosya davacısı Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından dosyada davalılar Ahmet Beyaz, Mehmet Uruç, Recep Koçak, Ali Çelik, Mehmet Gözütok, Zafer Ertan , Ercüment Güler, Erhan Birgili , İzzet Akyar aleyhine müvekkili şirketin uğramış olduğu 630.204,75-TL zararın 21/09/2015 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili talebi ile alacak davası açılmıştır.

Mahkememiz 21/03/2024 tarihli gerekçeli kararında;

"Davacı lehine hükmedilen 630.204,75-TL alacağın tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,

Hükmedilen 630.204,75-TL alacağa, zararın oluştuğu 23/09/2015 tarihinden itibaren TCMB nın kısa vadeli kredilere uyguladığı avans faizinin işletilmesine,"

Karar tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde mahkememize veya bulunulan yer asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile başvurmak koşuluyla İstanbul BAM nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere vekillerin huzurunda ve oy birliği ile karar verildi." şeklinde hüküm oluşturulmuştur.

Teblig yerine geçmek üzere adı geçen tüm davalılara ilanen tebliğ olunur. 10/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065448