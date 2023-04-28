İSTANBUL 21.İCRA CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 28 Nisan 2023 / 00:01

İstanbul 21. İcra Ceza Mahkemesi'nin 2021/64 Esas sayılı dosyasında Müşteki EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından sanık ANGEL MILKOV ANGELOV aleyhine "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundanaçılan davanınyargılaması sonunda 23/02/2023 tarih 2023/14 Karar sayılı ilamda "sanık ANGEL MILKOV ANGELOV'un neticeten 51.975,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği"vetebliğden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup,

İş bu ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra sanık ANGEL MILKOV ANGELOV'a tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.