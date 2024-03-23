İSTANBUL 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 23 Mart 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/344 Esas

KARAR NO : 2024/57

Mahkememizde açılan Nüfus davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ ile; Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Değirmencik Mah/Köyü, Cilt No:96, Hane No:185, BSN:22'de nüfusa kayıtlı Rifat ve Neime kızı, 30/05/1999 - Üsküdar doğumlu, 493*****030 T.C. kimlik numaralı davacı Esra Çolakoğulları'nın ''ESRA'' olan isminin "EMİR" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE karar verilmiş olunup, ilan olunur. 18/03/2024