İSTANBUL 37. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 06 Nisan 2024 / 00:01

Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL 37. İCRA DAİRESİ

2023/129 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınır satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/129 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 637.600,00 1 Taşıt 34FYA823 Plakalı , 2017 Model , RENAULT Marka , RFB Tipli , K9KG657R034938 Motor No'lu , VF1RFB00159 ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/05/2024 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 10:10

03/04/2024 (İİK m.114/4)