İSTANBUL 37. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Tarihi:
Örnek No:54*
T.C. İSTANBUL 37. İCRA DAİRESİ
2023/129 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınır satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/129 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|637.600,00
|1
|Taşıt
|34FYA823 Plakalı , 2017 Model , RENAULT Marka , RFB Tipli , K9KG657R034938 Motor No'lu , VF1RFB00159 ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 10:10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/05/2024 - 10:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 10:10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 10:10
03/04/2024 (İİK m.114/4)
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN02015602