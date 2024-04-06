İSTANBUL 37. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi:

Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL 37. İCRA DAİRESİ

2023/129 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınır satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/129 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
637.600,001Taşıt34FYA823 Plakalı , 2017 Model , RENAULT Marka , RFB Tipli , K9KG657R034938 Motor No'lu , VF1RFB00159 ...

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 10:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/05/2024 - 10:10
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 10:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 10:10

03/04/2024 (İİK m.114/4)

#ilangovtr BASIN NO: ILN02015602