İSTANBUL 39. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın Tarihi: 22 Mart 2024 / 00:01

İSTANBUL 39. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/683

KARAR NO :2024/144

DAVACI : MAT YAPI İNŞ.ELEK.ELEKT.VE İLTŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

VEKİLİ : Av. YEŞİM BEYAZKILIÇ HANÇER

DAVALILAR: 1-CİHAN AKİŞ

2- MEHMET ALİ BEGEÇ

3- YAŞAR BAĞDATLI

Davalıların tüm araştırmalara rağmen adresleri tespit edilemediğinden, mahkememizin 23/02/2024 tarih ve 2023/683 E., 2024/144 K. sayılı gerekçeli kararının, gerekçesi ve hüküm kısmının davalılara gazete ilanı ile bildirilmesine karar verilmiştir.

Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Mithatpaşa mahallesi 1060 ada 27 parsel sayılı taşınmaz üzerine 05/11/1990 tarihinde 5452 yevmiye sayılı Mehmet Ali Begeç, Cihan Akiş ve Yaşar Bağdatlı lehine 38.165.000 Eski TL bedelde ipotek konulduğu, İstanbul 26. İcra Müdürlüğünün 2023/29405 sayılı dosyasından ipotek alacaklısına İİK'nun 153. maddesine göre tebligatın yapıldığı ve bilirkişi tarafından güncel ipotek bedeli olarak tespit edilen 328,00 TL'nin İcra Müdürlüğü veznesine yatırıldığı, ipotek alacaklısına 15 günlük süre içinde ipoteğin kaldırılması için süre verildiği, ancak verilen 15 günlük süreye rağmen alacaklının yatırılan ipotek bedelini almadığı ve ipoteği çözmekten imtina ettiği anlaşılmakla talebin kabulü ile icra dosyasına yatırılmış olan paranın alacaklı adına saklanmasına ve Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Mithatpaşa mahallesi 1060 ada 27 parsel sayılı taşınmaz üzerine ipotek alacaklısı Mehmet Ali Begeç, Cihan Akiş ve Yaşar Bağdatlı lehine tesis edilen ipotek kaydının İİK'nun 153. maddesi gereğince terkinine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Ayrıntıları ve gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;

1-Talebin KABULÜ ile icra dosyasına yatırılmış olan paranın alacaklı adına saklanmasına ve Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Mithatpaşa mahallesi 1060 ada 27 parsel sayılı taşınmaz üzerine ipotek alacaklısı Mehmet Ali Begeç, Cihan Akiş ve Yaşar Bağdatlı lehine tesis edilen ipotek kaydının İİK'nun 153. maddesi gereğince TERKİNİNE,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu madde 363/1 gereği kararın ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği" davalılar Cihan Akiş, Mehmet Ali Begeç ve Yaşar Bağdatlı'ya ilanen tebliğ olunur.