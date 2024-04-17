İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın Tarihi: 17 Nisan 2024 / 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/309 Esas

KARAR NO : 2023/854

5607 Sayılı kanuna muhalefet etmeksuçundanmahkememizin 2022/309 esas 2023/854kararı ile sanık GAYRATILLO NAZIROV (Nazirov ve Nasibahon oğlu, 1975 doğumlu ) hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmekten suçundan20 TL ve 6.000 TL adli para cezası kararı verilmiş, sanık beyan ettiğiadresindetüm aramalara rağmen bulunamamış vemahkememiz gerekçeli kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli birgazete ve bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE;

2-Tebliğ olunacak evrakların ve ilan suretinin 1 ay süre ile mahkemeler divanhanesinde asılmasıiçin müzekkere yazılmasına;

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 7 gün içindemahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle itirazkanun yolu açık olmak üzere 26/05/2023 tarihinde karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR, 12/04/2024