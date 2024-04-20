İSTANBUL ANADOLU 2. KADASTRO MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 20 Nisan 2024 / 00:01

T.C. İstanbul Anadolu 2. KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2021/17 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyasında davalı AHMET SAKA'ya, yapılan tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamamış olup, ilanen tebliğe karar verilmiştir.

Davacı Ali Yüksel ve İbrahim Yüksel'in davalarının kabulüne karar verildiğine dair mahkememizin 2021/17-2024/12 Esas-Karar sayılı 31/01/2024 tarihli kararına karşı 2 haftalık istinaf yasa yolunun açık olduğu hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/02/2024