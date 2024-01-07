İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 07 Ocak 2024 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2019/100 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/100 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İstanbul İl, Tuzla İlçe, AYDINLI Mahalle/Köy, 8699 Ada, 8 Parsel, GAYRİMENKULLERİN TAPU KAYDI: Dosya içerisinde mevcut,1-ekli tapu kaydında; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi, Ana Taşınmaz Tapu Kütüğünün 213 cilt, 21017 sayfasında kayıtlı 8699 ada, 8 parsel numaralı, 150,00m2 yüzölçümlü, Arsa nitelikli, Ana Taşınmazın (1/2+481/1152) Ceman 1057/1152 hissesi İsmail oğlu Ali Şahin Özgören ve 1/144 hissesi Feyzullah kızı Başak Özen ve 1/128 hissesi Mithat oğlu Hilmi Özen ve 1/32 hissesi Fikret Bora oğlu Anıl Erge Karipoğlu ve 1/32 hissesi Fikret Bora kızı Hazan İpek Karipoğlu ve 1/192 hissesi İhsan oğlu Orhan Özen adlarına kayıtlı olduğu ve tapu kaydı üzerinde bir adet İpotek Şerhinin olduğu görüldü.

GAYRİMENKULLERİN KONUMU VE EVSAFI: Kıymet takdirine konu; 8699 ada, 8 numaralı parsel; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydıntepe Mahallesi, Fedakar Sokak 5 ile 9 numaralı binalar arasında konumludur. Taşınmaz hali hazırda boş vaziyettedir. Söz konusu parsel Geometrik olarak dikdörtgen şeklinde, topoğrafik olarak sokak cephesinden arkaya doğru %3 meyillidir.Taşınmazın yakın çevresinde konut olarak kullanılan binalar bulunmaktadır. Sosyal ihtiyaç alanlarına yakın, ulaşımı kolay konumdadır. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadırlar. Yavuz Caddesine 20m., E-5 Karayoluna 500m. İçmeler Köprüsüne 400m. mesafe de konumludur.Çevrede yaptığım araştırmalarda emsal parsellerin ortalama alım satım m2 birim değerinin 5000,00Tİ/m2 olduğunu belirlemiştir. Aydıntepe Mah Fedakar Sok 5 İle 9 NumaralıBinaların Arasında Konumludur Tuzla / İSTANBUL adreslidir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer : 750.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 75.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : Tuzla Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23.09.2019 tarih 31782 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı(Aydıntepe) Mahallesi, 8699 ada, 8 parsel sayılı taşınmaz,03.12.2004-20.04.2015 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Aydıntepe Mahallesi Uygulama İmar Planında E:1.75,Hmakx:14.50(4 kat) yapılanma şartlarında Konut Alanındakalmaktadır. Adresi: Aydıntepe Mah Fedakar Sok 5 İle 9 NumaralıBinaların Arasında Konumludur Tuzla / İST

Yüzölçümü : 150,00 m2

Kıymeti : 750.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2024 - 10:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/03/2024 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 10:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği :Ekli tapu kaydında; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi, Ana Taşınmaz Tapu Kütüğünün 213 cilt, 24024 sayfasında kayıtlı 8699 ada, 15 parsel numaralı, 250,00m2 yüzölçümlü, Arsa nitelikli, Ana Taşınmazın (9350/25000+1751/25000+17797/48000) Ceman 39110,92/48000 hissesi İsmail oğlu Ali Şahin Özgören ve 37/600 hissesi Feyzullah kızı Başak Özen ve 111/16000 hissesi Mithat oğlu Hilmi Özen ve 111/4000 hissesi Fikret Bora oğlu Anıl Erge Karipoğlu ve 111/4000 hissesi Fikret Bora kızı Hazan İpek Karipoğlu ve 2799/25000 hissesi Ahmet oğlu Osman Bilgin ve 37/8000 hissesi İhsan oğlu Orhan Özenadlarına kayıtlı olduğu ve tapu kaydı üzerinde bir adet İpotek Şerhinin olduğu görüldü.8699 ada, 15 numaralı parsel; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydıntepe Mahallesi, Yavuz Caddesi ile Menzil Sokağın kesiştiği Güney Doğu köşede konumludur. Taşınmaz hali hazırda boş vaziyettedir. Söz konusu parsel Geometrik olarak düzgün olmayan üçgen şeklinde, topoğrafik olarak yol seviyesinden 5m yüksekte, doğudan batıya doğru 95 meyillidir. Taşınmazın yakın çevresinde konut olarak kullanılan binalar bulunmaktadır. Sosyal ihtiyaç alanlarına yakın, ulaşımı kolay konumdadır. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Yavuz Caddesine cepheli E-5 Karayoluna 580m. İçmeler Köprüsüne 500m. mesafe de konumludur.Çevrede yaptığım araştırmalarda emsal parsellerin ortalama alım satım m2 birim değerinin 5500,00T1/m2 olduğu bilirkişice belirlenmiştir. Aydıntepe Mah Yavuz Cad İle Menzil Sokağın Kesistiği Güneydoğ Köşe De Konumlu Boş Arsa Tuzla / İSTANBUL adreslidir.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler :Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer : 1.375.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 137.500,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu :Tuzla Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.09.2019 tarih 31782 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı(Aydıntepe) Mahallesi 8699 ada, 15 parsel sayılı taşınmaz, 03.12.2004-20.04.2015 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Aydıntepe Mahallesi Uygulama İmar Planında E:1.75, Hmax:14.50(4 kat) yapılanma şartlarında konut alanında kalmaktadır

Adresi : Aydıntepe Mah Yavuz Cad İle Menzil Sokağın Kesistiği Güneydoğ Köşe De Konumlu Boş Arsa Tuzla / İSTANBUL

Yüzölçümü : 250,00 m2

Kıymeti : 1.375.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2024 - 10:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/03/2024 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 10:15

20/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.