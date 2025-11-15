Türkiye erken seçimi beklerken dikkat çeken anketler yayınlanıyor.

Siyaset sahnesinin nabzını tutan anketler partilerin son durumları hakkında önemli bilgiler veriyor.

Bu kez kritik bir anket Di-En Araştırma şirketinden geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “İstanbul seçimlerini yenileyelim” çağrısı üzerine Di-En Araştırma bir anket çalışması yaptı.

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde seçim yapılacak olsa oyunuz kime olu?” sorusunun yöneltildiği ankette, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51 oyla fark attı. AKP adayı ise yüzde 34’te kaldı.

1988 kişiyle yüz yüze ve “cinsiyet” ile “gelir dağılımı” kotalarının da uygulandığı detaylı anket çalışmasında, “Bu Pazar milletvekilliği seçimleri olursa oyunuzu hangi partiye vermeyi düşünüyorsunuz?” sorusu da yöneltildi.

Anketten CHP yüzde 34.9 ile birinci parti olarak çıktı. AKP ise yüzde 29.8 ile ikinci sırada yer aldı.

Ankette bir diğer soru ise “Sizce erken seçim olmalı mıdır?” şeklindeydi.

Erken seçim isteyenler yüzde 56.2 çıkarken erken seçim istemeyenler ise yüzde 43.8 olarak yer aldı.