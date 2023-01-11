Bebek sahilinde cinsel ilişki davasında flaş karar

Bebek Sahili'nde 30 Mayıs 2022 günü Carmen Maria T. ile cinsel ilişkiye giren Özgür Kavi'nin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sanık Carmen Maria T. katılmadı. Duruşmada tutuklu sanık Özgür Kavi hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Kavi tahliyesini isterken, sanık avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığına ilişkin rapor alınmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, mağdur sanık Carmen Maria T. hakkında yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

Mahkeme Kavi hakkında rapor aldırılması talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özgür Kavi'nin 'beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı cinsel istismar' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar ve 'hayasızca hareketler' suçundan ise 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.