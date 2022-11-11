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İstanbul Boğazı'ndaki gemi kurtarıldı

Mısır’dan Romanya’ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan 228 metre boyundaki dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 09:06
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İstanbul Boğazı'ndaki gemi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kurtarıldı
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İHA'nın haberine göre, İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde makine arızası yapan 228 metre boyundaki dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı, KURTARMA-11, NAZIMTUR Römorkörleri tarafından kurtarılarak Türkeli’ye demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Mısır’dan Romanya’ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan SAKIZAYA ELEGANCE isimli 228 m boyundaki dökme yük gemisi, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-11, NAZIMTUR Römorkörlerimiz refakatinde Türkeli’ye demirletildi.” ifadeleri kullanıldı.

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