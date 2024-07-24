İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinden

Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 / 00:01

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/1354

KARAR NO : 2023/1040

Davacı FAZİLET DANIŞ aleyhine dairemizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Dairemiz kararı;

Davalı İbrahim Hallufgil mirasçısı Erol Hallufgil'in adresine tebliğat yapılamamış ve geçerli adresleride zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğunda;

Dairemizin27/04/2023 tarih 2022/1354 Esas, 2023/1040 karar sayılı ilamında ;

"1-Davacı vekilinin usul ve yasaya uygun şekilde davadan feragat etmesi nedeniyle Bakırköy 1.Tüketici Mahkemesinin 11/11/2021 tarih ve 2018/307 Esas 2021/583 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,

2-Davacının davasının FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde temyiz kanun yolu açık olmak olmak üzere oy birliği ile karar verildi " hükmü Davalı İbrahim Hallufgil mirasçısı Erol Hallufgil'e Mahkeme ilamı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği olunur. 24/05/2024

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