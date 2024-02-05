İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ TEBLİĞ İLANI

İdari Yaptırım Defter Noİdari Yaptırım Karar TarihiFİRMA/ŞAHIS ADIFirma veya Şahıs Vergi/TC.Kimlik NoADRESİİdari Para Cezası TL
HF23093320.11.2023ANT 34 İNŞAAT GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.VD.0700594003Ömerli Mah. Dindere Cad. No:12/1 Çekmeköy /İSTANBUL819.801,00
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tanzim edilmiş, firma ve şahısların adreslerinde bulunmaması nedeniyle ilgilisine tebliğ edilememiş hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları idari yaptırım kararlarına ait bilgiler yukarıda yazılmıştır. Söz konusu idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereği ilgilisine tebliğ ilanen bildirilir.
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