İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tanzim edilmiş, firma ve şahısların adreslerinde bulunmaması nedeniyle ilgilisine tebliğ edilememiş hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları idari yaptırım kararlarına ait bilgiler yukarıda yazılmıştır. Söz konusu idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereği ilgilisine tebliğ ilanen bildirilir.