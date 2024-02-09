İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

12. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

12.1. Teklif mektubunu havi iç zarf.

12.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı.

12.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh, nüfus cüzdanı sureti,

12.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres beyanı),

12.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (12.5.a.) ve (12.5.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

12.6. İmza Sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (12.6.a.) ve (12.6.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

12.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

12.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartname ekindeki örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi

Ortak girişim beyannamesinde pilot olarak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.

12.9. Faaliyet alanının, taahhüt konusu işin niteliğini kapsayan hususları tevsik ettiğini gösteren Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odasından alınacak belge. (Go-Kart yeri işletmeciliği, çocuk oyun makineleri veya çocuk oyuncakları veya çocuk oyun alanları işletmeciliği)

12.10. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Şube Müdürlüğü, Emlak Şube Müdürlüğü ve Mesken Şube Müdürlüğüne kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli konularında birikmiş borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamış olması gerekmekte olup, borcu ve tahsil davası olmadığında dair Gelirler Şube Müdürlüğü’nden temin edilecek “Borcu Yoktur Belgesi”,

13) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur

14) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 21 Şubat 2024 saat: 10:00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No:5 34134 Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

15) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 20 Şubat 2024 Saat: 15:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

17) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.