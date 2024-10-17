İstanbul Defterdarlığından İlanen Tebliğ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi No
MÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
Adres
Vergi Dönemi
Ana V.K.
Ana Takip Dosya No
Takip Dosya No
Toplam Borç
0090272650
Kenan Ağalday
Dumlupınar Mah. Kemal Acun Sk. No:28:1 Derince Kocaeli
201501201512
3074
2024062666F1I0000031
2024062614F210000357
28.622,08
0090272650
Kenan Ağalday
Dumlupınar Mah. Kemal Acun Sk. No:28:1 Derince Kocaeli
201503201503
0015
2024062666F1I0000031
2024062614F210000359
65.491,20
0090272650
Kenan Ağalday
Dumlupınar Mah. Kemal Acun Sk. No:28:1 Derince Kocaeli
201503201503
0015
2024062666F1I0000031
2024062614F210000359
43.660,80
0090272650
Kenan Ağalday
Dumlupınar Mah. Kemal Acun Sk. No:28:1 Derince Kocaeli
201503201503
0015
2024062666F1I0000031
2024062614F210000359
28.554,16
0550092254
İbrahim Elem Alp
Cebrail Mah. 2.Bahçeli Sk. No:11:7 Antakya Hatay
201601201612
4310
2024072366F1I0000009
2024072314F210000113
32.110,00
0810086988
Başar Arslan
Acarlar Mah. Yelkovankuşu Sk. No:268 No:1 Beykoz İstanbul
201312201312
0040
2024052866F1I0000001
2024052814F210000018
88.831,80
0810086988
Başar Arslan
Acarlar Mah. Yelkovankuşu Sk. No:268 No:1 Beykoz İstanbul
201312201312
0040
2024052866F1I0000001
2024052814F210000018
59.221,20
0810086988
Başar Arslan
Acarlar Mah. Yelkovankuşu Sk. No:268 No:1 Beykoz İstanbul
201312201312
0040
2024052866F1I0000001
2024052814F210000018
27.360,19
0810086988
Başar Arslan
Acarlar Mah. Yelkovankuşu Sk. No:268 No:1 Beykoz İstanbul
201403201403
0040
2024052866F1I0000001
2024052814F210000041
18.203,25
0810086988
Başar Arslan
Acarlar Mah. Yelkovankuşu Sk. No:268 No:1 Beykoz İstanbul
201406201406
0040
2024052866F1I0000001
2024052814F210000012
52.013,72
0810086988
Başar Arslan
Acarlar Mah. Yelkovankuşu Sk. No:268 No:1 Beykoz İstanbul
201406201406
0040
2024052866F1I0000001
2024052814F210000012
34.675,81
0810086988
Başar Arslan
Acarlar Mah. Yelkovankuşu Sk. No:268 No:1 Beykoz İstanbul
201601201612
4315
2024052866F1I0000001
2024052814F210000013
125.129,20
0810086988
Başar Arslan
Acarlar Mah. Yelkovankuşu Sk. No:268 No:1 Beykoz İstanbul
201601201612
4310
2024052866F1I0000001
2024052814F210000009
18.354,11
1090264691
İhsan Ayazoğlu
İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale
201812201812
0003
2024072966F1J0000032
2024072914F220000493
45.121,50
1090264691
İhsan Ayazoğlu
İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale
201901201901
0015
2024072966F1J0000032
2024072914F220000502
194.460,58
1090264691
İhsan Ayazoğlu
İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale
201901201901
0003
2024072966F1J0000032
2024072914F220000509
73.592,76
1090264691
İhsan Ayazoğlu
İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale
201902201902
0003
2024072966F1J0000032
2024072914F220000489
91.129,80
1090264691
İhsan Ayazoğlu
İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale
201903201903
0003
2024072966F1J0000032
2024072914F220000494
33.674,88
1090264691
İhsan Ayazoğlu
İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale
201904201904
0003
2024072966F1J0000032
2024072914F220000506
34.653,94
1090264691
İhsan Ayazoğlu
İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale
201905201905
0003
2024072966F1J0000032
2024072914F220000499
41.190,12
1090264691
İhsan Ayazoğlu
İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale
201905201905
0015
2024072966F1J0000032
2024072914F220000500
21.140,54
1090264691
İhsan Ayazoğlu
İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale
201906201906
0003
2024072966F1J0000032
2024072914F220000498
41.243,37
1090264691
İhsan Ayazoğlu
İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale
201907201907
0003
2024072966F1J0000032
2024072914F220000482
42.554,09
1090264691
İhsan Ayazoğlu
İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale
201908201908
0003
2024072966F1J0000032
2024072914F220000510
43.959,28
1090264691
İhsan Ayazoğlu
İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale
201909201909
0003
2024072966F1J0000032
2024072914F220000503
46.555,65
1090264691
İhsan Ayazoğlu
İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale
201910201910
0003
2024072966F1J0000032
2024072914F220000501
48.355,05
1090264691
İhsan Ayazoğlu
İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale
201911201911
0003
2024072966F1J0000032
2024072914F220000488
47.713,69
1610128575
İbrahim Bekler
Ünalan Mah. Eğitim Sk. No:3 No:2 Üsküdar İstanbul
201501201512
0010
2024072466F1J0000014
2024072414F220000208
18.058,35
1610128575
İbrahim Bekler
Ünalan Mah. Eğitim Sk. No:3 No:2 Üsküdar İstanbul
201601201612
4315
2024072466F1J0000014
2024072414F220000213
100.566,99
1670507225
İslam Beyaz
Bayındır Mah. 4706 Sk. No:5 No:2 Merkez Batman
201601201612
4315
2024080166F1J0000016
2024080114F220000330
45.506,57
1670507225
İslam Beyaz
Bayındır Mah. 4706 Sk. No:5 No:2 Merkez Batman
201601201612
4310
2024080166F1J0000016
2024080114F220000331
20.273,50
1670507225
İslam Beyaz
Bayındır Mah. 4706 Sk. No:5 No:2 Merkez Batman
201601201612
4318
2024080166F1J0000016
2024080114F220000329
17.827,66
2270442116
Kadir Çalışkan
Merkez Mah. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A Eyüpsultan İstanbul
201901201903
0003
2024080166F1K0000002
2024080114F230000009
17.573,17
5320643586
Hasan Kaya
Haseki Sultan Mah. Mucit Sk. No:6 No:5 Fatih İstanbul
201501201512
0010
2024072966F1N0000010
2024072914F260000127
88.010,22
5320643586
Hasan Kaya
Haseki Sultan Mah. Mucit Sk. No:6 No:5 Fatih İstanbul
201501201512
0010
2024072966F1N0000010
2024072914F260000127
29.336,74
5320643586
Hasan Kaya
Haseki Sultan Mah. Mucit Sk. No:6 No:5 Fatih İstanbul
201507201509
0033
2024072966F1N0000010
2024072914F260000123
42.565,23
5320643586
Hasan Kaya
Haseki Sultan Mah. Mucit Sk. No:6 No:5 Fatih İstanbul
201508201508
0015
2024072966F1N0000010
2024072914F260000130
27.390,78
5320643586
Hasan Kaya
Haseki Sultan Mah. Mucit Sk. No:6 No:5 Fatih İstanbul
201510201512
0033
2024072966F1N0000010
2024072914F260000121
40.949,79
5320643586
Hasan Kaya
Haseki Sultan Mah. Mucit Sk. No:6 No:5 Fatih İstanbul
201511201511
0015
2024072966F1N0000010
2024072914F260000125
17.163,75
5560220603
Arda Kıran
Yenişehir Mah. Cumhuriyet Blv.No:5 /2 No:30 Pendik İstanbul
201601201612
4315
2024073166F1N0000013
2024073114F260000131
60.844,55
5940680284
Aytekin Kurt
İsmetpaşa Mah. 128. Sk. No:81 No:6 Sultangazi İstanbul
201909201909
0015
2024073166F1N0000027
2024073114F260000329
36.150,00
6110010044
Mehmet Ali Maktav
Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:20 F :1 Başakşehir İstanbul
201901201901
0015
2024080166F1O0000007
2024080114F270000156
22.356,59
6110010044
Mehmet Ali Maktav
Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:20 F :1 Başakşehir İstanbul
201903201903
0015
2024080166F1O0000007
2024080114F270000153
26.680,42
6110010044
Mehmet Ali Maktav
Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:20 F :1 Başakşehir İstanbul
201904201904
0015
2024080166F1O0000007
2024080114F270000148
88.072,93
6110010044
Mehmet Ali Maktav
Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:20 F :1 Başakşehir İstanbul
201905201905
0015
2024080166F1O0000007
2024080114F270000133
84.188,39
6110010044
Mehmet Ali Maktav
Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:20 F :1 Başakşehir İstanbul
201907201907
0015
2024080166F1O0000007
2024080114F270000152
115.800,74
6110010044
Mehmet Ali Maktav
Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:20 F :1 Başakşehir İstanbul
201908201908
0015
2024080166F1O0000007
2024080114F270000145
129.543,78
6110010044
Mehmet Ali Maktav
Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:20 F :1 Başakşehir İstanbul
201909201909
0015
2024080166F1O0000007
2024080114F270000144
140.769,91
6200574992
Rumen Kırchev Mıhaylov
Hürriyet Mah. Kahraman Sk. No:2 No:1 Bağcılar İstanbul
201911201911
0015
2024091766F1O0000002
2024091714F270000039
44.451,08
6900168245
Vehbi Özeren
Pınarbaşı Mah. Osmanlı Cad. No:110 No:4 Elbistan Kahramanmaraş
201501201512
0010
2024072366F1O0000002
2024072314F270000008
36.414,72
8980493796
Selim Uyar
Soğanlık Yeni Mah. Muş Sk. No:8 A No:67 Kartal İstanbul
201607201609
0033
2024072366F1Q0000005
2024072314F290000061
24.583,23
9760408290
Sami Yılmaz
Namık Kemal Mah. 31. Sk. No:4 No:4 Esenler İstanbul
201601201612
4315
2024071866F1R0000012
2024071814F2A0000284
41.312,57
9760408290
Sami Yılmaz
Namık Kemal Mah. 31. Sk. No:4 No:4 Esenler İstanbul
201601201612
4310
2024071866F1R0000012
2024071814F2A0000290
38.997,76
9760408290
Sami Yılmaz
Namık Kemal Mah. 31. Sk. No:4 No:4 Esenler İstanbul
201601201612
4316
2024071866F1R0000012
2024071814F2A0000276
36.264,53
9890073935
Bülent Yücekaya
Çarşı Mah. Ufuk Sk. No:31 No:3 Kartal İstanbul
201508201508
0015
2024072766F1R0000016
2024072714F2A0000207
18.891,92
9890073935
Bülent Yücekaya
Çarşı Mah. Ufuk Sk. No:31 No:3 Kartal İstanbul
201508201508
0015
2024072766F1R0000016
2024072714F2A0000207
18.891,92
9890222896
Sercan Yüce
Darüşşafaka Mah. Kilim Sk. Fılız Apt No:4 No:6 Sarıyer İstanbul
201601201612
4315
2024072566F1R0000005
2024072514F2A0000057
129.710,12
9890222896
Sercan Yüce
Darüşşafaka Mah. Kilim Sk. Fılız Apt No:4 No:6 Sarıyer İstanbul
201601201612
4310
2024072566F1R0000005
2024072514F2A0000059
28.520,35
Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02104899