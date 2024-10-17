İstanbul Defterdarlığından İlanen Tebliğ

Yayın Tarihi:

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Vergi No

MÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI

Adres

Vergi Dönemi

Ana V.K.

Ana Takip Dosya No

Takip Dosya No

Toplam Borç

0090272650

Kenan Ağalday

Dumlupınar Mah. Kemal Acun Sk. No:28:1 Derince Kocaeli

201501201512

3074

2024062666F1I0000031

2024062614F210000357

28.622,08

0090272650

Kenan Ağalday

Dumlupınar Mah. Kemal Acun Sk. No:28:1 Derince Kocaeli

201503201503

0015

2024062666F1I0000031

2024062614F210000359

65.491,20

0090272650

Kenan Ağalday

Dumlupınar Mah. Kemal Acun Sk. No:28:1 Derince Kocaeli

201503201503

0015

2024062666F1I0000031

2024062614F210000359

43.660,80

0090272650

Kenan Ağalday

Dumlupınar Mah. Kemal Acun Sk. No:28:1 Derince Kocaeli

201503201503

0015

2024062666F1I0000031

2024062614F210000359

28.554,16

0550092254

İbrahim Elem Alp

Cebrail Mah. 2.Bahçeli Sk. No:11:7 Antakya Hatay

201601201612

4310

2024072366F1I0000009

2024072314F210000113

32.110,00

0810086988

Başar Arslan

Acarlar Mah. Yelkovankuşu Sk. No:268 No:1 Beykoz İstanbul

201312201312

0040

2024052866F1I0000001

2024052814F210000018

88.831,80

0810086988

Başar Arslan

Acarlar Mah. Yelkovankuşu Sk. No:268 No:1 Beykoz İstanbul

201312201312

0040

2024052866F1I0000001

2024052814F210000018

59.221,20

0810086988

Başar Arslan

Acarlar Mah. Yelkovankuşu Sk. No:268 No:1 Beykoz İstanbul

201312201312

0040

2024052866F1I0000001

2024052814F210000018

27.360,19

0810086988

Başar Arslan

Acarlar Mah. Yelkovankuşu Sk. No:268 No:1 Beykoz İstanbul

201403201403

0040

2024052866F1I0000001

2024052814F210000041

18.203,25

0810086988

Başar Arslan

Acarlar Mah. Yelkovankuşu Sk. No:268 No:1 Beykoz İstanbul

201406201406

0040

2024052866F1I0000001

2024052814F210000012

52.013,72

0810086988

Başar Arslan

Acarlar Mah. Yelkovankuşu Sk. No:268 No:1 Beykoz İstanbul

201406201406

0040

2024052866F1I0000001

2024052814F210000012

34.675,81

0810086988

Başar Arslan

Acarlar Mah. Yelkovankuşu Sk. No:268 No:1 Beykoz İstanbul

201601201612

4315

2024052866F1I0000001

2024052814F210000013

125.129,20

0810086988

Başar Arslan

Acarlar Mah. Yelkovankuşu Sk. No:268 No:1 Beykoz İstanbul

201601201612

4310

2024052866F1I0000001

2024052814F210000009

18.354,11

1090264691

İhsan Ayazoğlu

İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale

201812201812

0003

2024072966F1J0000032

2024072914F220000493

45.121,50

1090264691

İhsan Ayazoğlu

İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale

201901201901

0015

2024072966F1J0000032

2024072914F220000502

194.460,58

1090264691

İhsan Ayazoğlu

İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale

201901201901

0003

2024072966F1J0000032

2024072914F220000509

73.592,76

1090264691

İhsan Ayazoğlu

İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale

201902201902

0003

2024072966F1J0000032

2024072914F220000489

91.129,80

1090264691

İhsan Ayazoğlu

İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale

201903201903

0003

2024072966F1J0000032

2024072914F220000494

33.674,88

1090264691

İhsan Ayazoğlu

İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale

201904201904

0003

2024072966F1J0000032

2024072914F220000506

34.653,94

1090264691

İhsan Ayazoğlu

İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale

201905201905

0003

2024072966F1J0000032

2024072914F220000499

41.190,12

1090264691

İhsan Ayazoğlu

İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale

201905201905

0015

2024072966F1J0000032

2024072914F220000500

21.140,54

1090264691

İhsan Ayazoğlu

İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale

201906201906

0003

2024072966F1J0000032

2024072914F220000498

41.243,37

1090264691

İhsan Ayazoğlu

İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale

201907201907

0003

2024072966F1J0000032

2024072914F220000482

42.554,09

1090264691

İhsan Ayazoğlu

İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale

201908201908

0003

2024072966F1J0000032

2024072914F220000510

43.959,28

1090264691

İhsan Ayazoğlu

İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale

201909201909

0003

2024072966F1J0000032

2024072914F220000503

46.555,65

1090264691

İhsan Ayazoğlu

İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale

201910201910

0003

2024072966F1J0000032

2024072914F220000501

48.355,05

1090264691

İhsan Ayazoğlu

İsmetpaşa Mah. Metin Oktay Cad. No:135 /1:29 Merkez Çanakkale

201911201911

0003

2024072966F1J0000032

2024072914F220000488

47.713,69

1610128575

İbrahim Bekler

Ünalan Mah. Eğitim Sk. No:3 No:2 Üsküdar İstanbul

201501201512

0010

2024072466F1J0000014

2024072414F220000208

18.058,35

1610128575

İbrahim Bekler

Ünalan Mah. Eğitim Sk. No:3 No:2 Üsküdar İstanbul

201601201612

4315

2024072466F1J0000014

2024072414F220000213

100.566,99

1670507225

İslam Beyaz

Bayındır Mah. 4706 Sk. No:5 No:2 Merkez Batman

201601201612

4315

2024080166F1J0000016

2024080114F220000330

45.506,57

1670507225

İslam Beyaz

Bayındır Mah. 4706 Sk. No:5 No:2 Merkez Batman

201601201612

4310

2024080166F1J0000016

2024080114F220000331

20.273,50

1670507225

İslam Beyaz

Bayındır Mah. 4706 Sk. No:5 No:2 Merkez Batman

201601201612

4318

2024080166F1J0000016

2024080114F220000329

17.827,66

2270442116

Kadir Çalışkan

Merkez Mah. 2.Çırçır Çıkmazı Sk. No:18 A Eyüpsultan İstanbul

201901201903

0003

2024080166F1K0000002

2024080114F230000009

17.573,17

5320643586

Hasan Kaya

Haseki Sultan Mah. Mucit Sk. No:6 No:5 Fatih İstanbul

201501201512

0010

2024072966F1N0000010

2024072914F260000127

88.010,22

5320643586

Hasan Kaya

Haseki Sultan Mah. Mucit Sk. No:6 No:5 Fatih İstanbul

201501201512

0010

2024072966F1N0000010

2024072914F260000127

29.336,74

5320643586

Hasan Kaya

Haseki Sultan Mah. Mucit Sk. No:6 No:5 Fatih İstanbul

201507201509

0033

2024072966F1N0000010

2024072914F260000123

42.565,23

5320643586

Hasan Kaya

Haseki Sultan Mah. Mucit Sk. No:6 No:5 Fatih İstanbul

201508201508

0015

2024072966F1N0000010

2024072914F260000130

27.390,78

5320643586

Hasan Kaya

Haseki Sultan Mah. Mucit Sk. No:6 No:5 Fatih İstanbul

201510201512

0033

2024072966F1N0000010

2024072914F260000121

40.949,79

5320643586

Hasan Kaya

Haseki Sultan Mah. Mucit Sk. No:6 No:5 Fatih İstanbul

201511201511

0015

2024072966F1N0000010

2024072914F260000125

17.163,75

5560220603

Arda Kıran

Yenişehir Mah. Cumhuriyet Blv.No:5 /2 No:30 Pendik İstanbul

201601201612

4315

2024073166F1N0000013

2024073114F260000131

60.844,55

5940680284

Aytekin Kurt

İsmetpaşa Mah. 128. Sk. No:81 No:6 Sultangazi İstanbul

201909201909

0015

2024073166F1N0000027

2024073114F260000329

36.150,00

6110010044

Mehmet Ali Maktav

Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:20 F :1 Başakşehir İstanbul

201901201901

0015

2024080166F1O0000007

2024080114F270000156

22.356,59

6110010044

Mehmet Ali Maktav

Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:20 F :1 Başakşehir İstanbul

201903201903

0015

2024080166F1O0000007

2024080114F270000153

26.680,42

6110010044

Mehmet Ali Maktav

Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:20 F :1 Başakşehir İstanbul

201904201904

0015

2024080166F1O0000007

2024080114F270000148

88.072,93

6110010044

Mehmet Ali Maktav

Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:20 F :1 Başakşehir İstanbul

201905201905

0015

2024080166F1O0000007

2024080114F270000133

84.188,39

6110010044

Mehmet Ali Maktav

Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:20 F :1 Başakşehir İstanbul

201907201907

0015

2024080166F1O0000007

2024080114F270000152

115.800,74

6110010044

Mehmet Ali Maktav

Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:20 F :1 Başakşehir İstanbul

201908201908

0015

2024080166F1O0000007

2024080114F270000145

129.543,78

6110010044

Mehmet Ali Maktav

Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No:20 F :1 Başakşehir İstanbul

201909201909

0015

2024080166F1O0000007

2024080114F270000144

140.769,91

6200574992

Rumen Kırchev Mıhaylov

Hürriyet Mah. Kahraman Sk. No:2 No:1 Bağcılar İstanbul

201911201911

0015

2024091766F1O0000002

2024091714F270000039

44.451,08

6900168245

Vehbi Özeren

Pınarbaşı Mah. Osmanlı Cad. No:110 No:4 Elbistan Kahramanmaraş

201501201512

0010

2024072366F1O0000002

2024072314F270000008

36.414,72

8980493796

Selim Uyar

Soğanlık Yeni Mah. Muş Sk. No:8 A No:67 Kartal İstanbul

201607201609

0033

2024072366F1Q0000005

2024072314F290000061

24.583,23

9760408290

Sami Yılmaz

Namık Kemal Mah. 31. Sk. No:4 No:4 Esenler İstanbul

201601201612

4315

2024071866F1R0000012

2024071814F2A0000284

41.312,57

9760408290

Sami Yılmaz

Namık Kemal Mah. 31. Sk. No:4 No:4 Esenler İstanbul

201601201612

4310

2024071866F1R0000012

2024071814F2A0000290

38.997,76

9760408290

Sami Yılmaz

Namık Kemal Mah. 31. Sk. No:4 No:4 Esenler İstanbul

201601201612

4316

2024071866F1R0000012

2024071814F2A0000276

36.264,53

9890073935

Bülent Yücekaya

Çarşı Mah. Ufuk Sk. No:31 No:3 Kartal İstanbul

201508201508

0015

2024072766F1R0000016

2024072714F2A0000207

18.891,92

9890073935

Bülent Yücekaya

Çarşı Mah. Ufuk Sk. No:31 No:3 Kartal İstanbul

201508201508

0015

2024072766F1R0000016

2024072714F2A0000207

18.891,92

9890222896

Sercan Yüce

Darüşşafaka Mah. Kilim Sk. Fılız Apt No:4 No:6 Sarıyer İstanbul

201601201612

4315

2024072566F1R0000005

2024072514F2A0000057

129.710,12

9890222896

Sercan Yüce

Darüşşafaka Mah. Kilim Sk. Fılız Apt No:4 No:6 Sarıyer İstanbul

201601201612

4310

2024072566F1R0000005

2024072514F2A0000059

28.520,35

Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02104899