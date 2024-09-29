İstanbul değil Sistanbul! İstanbul Boğazı’nda yoğun sis

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Kentte sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan sis, özellikle boğaz hattı ve çevresinde yoğunlaştı.

Hafta sonu ve günün erken saatleri olması nedeniyle trafik akışında sis kaynaklı herhangi bir aksama yaşanmadı. Aynı şekilde, deniz seferlerinde de herhangi bir aksaklık görülmedi.

Sis, İstanbul Boğazı ve çevresinde görsel bir şölen sunarken, sürücüler ve yayalar için dikkatli olmayı gerektirdi.

İstanbul’da sis etkili oldu

Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler yavaş ve kontrollü bir şekilde ilerledi. Boğaz hattında yürüyüş yapanlar ise sisin oluşturduğu manzaranın tadını çıkardı.

Meteoroloji yetkilileri, sisin günün ilerleyen saatlerinde etkisini kaybedeceğini ve hava koşullarının normale döneceğini belirtti.

İstanbul'da sis etkili oldu

İstanbul'da yaşayanlar, sisin etkili olduğu sabah saatlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamadan günlük rutinlerine devam etti.