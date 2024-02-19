İSTANBUL İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Yayın Tarihi: 19 Şubat 2024 / 00:01

EKMEK

Ekmek mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/142065

1-İdarenin a) Adı : İSTANBUL İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI b) Adresi : MACAR TABYA CADDESİ C KAPI GIRISI 34825 ANADOLUKAVAĞI BEYKOZ/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 0216 320 25 27 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Ekmek b) Niteliği, türü ve miktarı : 1.KISIM (ANADOLU YAKASI İÇİN) EKMEK MİKTARI; 160.000 KG. EKMEK, NORMAL EKMEK, GRAMAJ A:200 GR. ÇEŞİT:1, TÜR:1 2.KISIM (AVRUPA YAKASI İÇİN) EKMEK MİKTARI; 75.000 KG. EKMEK, NORMAL EKMEK, GRAMAJ A:200 GR., ÇEŞİT:1, TÜR:1

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1.KISIM (ANADOLU YAKASI BİRLİKLER): İstanbul Boğaz Komtanlığı Hazır Yemek Kontrol Teşkilatı, (Anadolukavağı, Beykoz/İSTANBUL) Sualtı Taarruz Komutanlığı (Keçilik Mevki, Anadolukavağı, Beykoz/İSTANBUL) Sualtı Savunma Komutanlığı (Riva, Anadolukavağı, Beykoz/İSTANBUL) Umuryeri Limanında Bulunan Yüzer Birlikler (Umuryeri, Beykoz/İSTANBUL) 2.KISIM (AVRUPA YAKASI BİRLİKLER): Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Hazır Yemek Kontrol Teşkilatı (Kasımpaşa/İSTANBUL) Altınkum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı (Sarıyer/İSTANBUL) Sarıyer Subay Gazinosu Müdürlüğü (Sarıyer/İSTANBUL SG Marmara Boğazlar K.lığı (Sarıyer/İSTANBUL Karaburun Sahil Gözetleme Karakol Komutanlığı (Karuburun/İSTANBUL) ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin süresi sözleşme imzalandıktan sonra (sözleşmenin imzalanmasını müteakip, (sözleşmenin imzalandığı gün dahil) her gün verilen sipariş miktarlarına göre 12 (oniki) aydır. Bu süre 30 Haziran 2025 (dahil) tarihini geçmez. 10.3.2. İşin süresi idarenin vereceği işe başlama tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydır (Bu süre 30 Haziran 2025 tarihini geçemez). 10.3.3. 12 (Oniki) Ay içerisinde 24 saat öncesinden bildirilen günlük ihtiyaç miktarlarına göre 10.1.1. maddesinde yazılı birliklere ekmek teslimi yapılacaktır. 10.3.4. İşin yapılma/ekmeğin teslim yeri İdare tarafından desteklenen 10.1.1. maddesinde yazılı birlikler olup, 10.2.1. maddesinde belirtilen süre ve 10.3.1 maddesinde belirtilen tarihler arasında günlük ihtiyaçlara göre taksitler halinde teslim edilecektir. 10.1.1. maddesinde yazılı birlikler tarafından teslim edilecek ekmek miktarı bir gün öncesinden yüklenici ile koordine kurulmak suretiyle telefon/fax/e-posta vb. ile yükleniciye bildirilecektir. Ancak, ihtiyaç sahibi birlikler tarafından yükleniciye ulaşılamaması veya ekmek siparişi verilmemesi durumunda yüklenici, sipariş vermeyen birlik/gemi ile irtibata geçerek ihtiyaç miktarını öğrenecektir. Ayrıca ihtiyaçlar, İstanbul il sınırları içerisinde kalmak suretiyle birliklerin yer değiştirmesi (Yüzer Birlikler Hariç) vb. durumlarda ortaya çıkabilecek adres değişiklikleri ve yeni teslim adresleri en seri vasıta ile yükleniciye bildirilecektir. Yüklenici, sipariş edilen miktarda ekmeği her gün saat 22:00-01:00 (yirmiiki safırsıfır tire sıfırbir sıfırsıfır) saatleri arasında tek parti olarak teslim edecek ve muayeneye hazır hale getirecektir. Teslim yapılan birliklerde ekmeklerin araçtan indirilmesi (muayenede red halinde tekrar araca yüklenmesi ) yükleniciye aittir. 10.3.5. Ekmek teslimi yüklenici tarafından düzenlenecek irsaliyeler ile yapılacak, irsaliyede mutlak surette teslim eden ve teslim alan muayene heyetinin imzaları bulunacaktır. İrsaliyeler KG. cinsinden tanzim edilecek, birim olarak "adet" kullanılmayacaktır. Ekmekler, birlikler tarafından teşkil edilecek ve Nöbetçi Subayı/Astsubayı, İkmal Mal Saymanı/Mal Sorumlusunun da içinde bulunacağı bir muayene heyetine teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.03.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kuzey Deniz Saha Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı (34890) Altkaynarca-Pendik/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Gıda İşletme Kayıt Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda İşletme Kayıt Belgesi,

e) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Aday veya isteklinin imalatçı olduğunu belirten yukarıdaki belge veya belgelerden biri sunularak tevsik edilecektir. 4.3.2. 4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: İstekli imalatçı ise kendisine ait, yetkili satıcı ise imalatcıya ait ihale konusu mala ilişkin (Ekmek) "Gıda İşletme Kayıt Belgesi"ne sahip olmalıdır.





5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

